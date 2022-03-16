Президент закликав використовувати усе заради нашої перемоги.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не оприлюднювати деталі роботи протиповітряної оборони ЗСУ чи знайдені в окупантів мапи.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Якщо вам відомо, де ворог і де він покинув свої танки та іншу бронетехніку, панцирі чи гармати, повідомляйте, будь ласка, українським силам. Використовуймо усе заради нашої перемоги. І заради перемоги будьте, будь ласка, мудрими. Не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони, коли ви чуєте, як хлопці працюють", - заявив президент.

Він також закликав не оприлюднювати мапи, які знаходите у покинутій російській техніці і на розбитих командних пунктах окупантів.

"Віддавайте їх нашим військовим, нехай використовують, щоб ворог страждав", - додав президент.

Раніше у Міноборони закликали українців не поширювати інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або вже передали.

Водночас міністерство внутрішніх справ України звертається до громадян з проханням надсилати будь-яку інформацію, фото та відео з розміщенням ворожої техніки.

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