Президент України підкреслив, що важливим є початок діяльності в Україні слідчої групи міжнародного кримінального суду.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що на російських окупантів має чекати міжнародний трибунал.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

"Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал. І він буде. За все, що вони наробили проти України, проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави", - повідомив він.

Зеленський додав, що правоохоронці, прокуратура України вже почали цю роботу.

"Важливим є початок діяльності в Україні слідчої групи міжнародного кримінального суду, яка разом з нашими правоохоронцями вже збирає всі докази. Вже збирає факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави. Щоб ті отримали саме юридичну відповідь - законну і конкретну", - підкреслив президент.

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