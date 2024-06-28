У Міноборони наголосили, що дані, які вносять працівники ТЦК, потребують постійної актуалізації.

Працівники, які заброньовані від мобілізації, мають паперовий документ з підтвердженням цього, однак деякі з них повідомляють, що у застосунку "Резерв+" ці дані не відображаються. Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко пояснила, що в такому разі робити та куди звертатися.

"Ми зараз опрацьовуємо звернення через нашу технічну підтримку. До речі, останній раз, коли ми говорили про те, що вже є 1 млн згенерованих документів, то ми публікували свою електронну пошту, куди можна звернутися окремо і отримати достатньо швидку відповідь. Хочу сказати, що звернень дуже багато", - зазначила вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Черногоренко, дані, які вносять працівники ТЦК та СП, потребують постійного оновлення.

"Міноборони намагається вирішити це системно. Але менше з тим, звернутися можна в техпідтримку Міноборони і отримати алгоритм що робити далі в тій чи іншій ситуації", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Резерв+ - останні новини

Раніше Катерина Черногоренко заявила, що з початку запуску застосунку було отримано близько 40 тисяч звернень до служби підтримки. Заступниця міністра оборони відповіла, на що скаржаться українці.

"Найчастіше звернення стосуються відсутності даних у реєстрі "Оберіг" - це близько 11 тисяч звернень. Або неактуальності цих даних - це 7,5 тисяч звернень", - розповіла вона.

Водночас адвокатка Віолетта Монастирська розповіла, в яких випадках потрібно йти до ТЦК та СП. За її словами, деяким військовозобов'язаним не допоможе застосунок "Резерв+".

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