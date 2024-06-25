Всі військовозобов'язані українці раз на рік мають проходити ВЛК, підкреслив народний обранець.

Триває мобілізація в Україні, і нещодавно запущений застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" має недолік - людям, які не пройшли військово-лікарську комісію, все одно доведеться йти в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Оновлення даних у додатку не означає, що представники ТЦК, зустрівши військовозобов'язану особу на вулиці, не заберуть її для уточнення чи проведення ВЛК, розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко під час інтерв'ю Radio NV. Народний обранець додав, що кожен військовозобов'язаний громадянин проходити ВЛК раз на рік.

"…От коли тебе зупиняють, а в тебе немає ВЛК, тебе можуть забрати або змусити її проходити. А піти самостійно, наприклад, на якусь комісію і потім прикріпити цей (висновок, - Ред.) ВЛК до застосунку, в тебе немає можливості, тобі направлення треба взяти в ТЦК і потім принести його в ТЦК. Однаково ти туди йдеш. І це зараз питання вирішується", - поділився політик.

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В Україні з 18 травня працює новий закон про мобілізаційні заходи, і згідно з документом усі військовозобов'язані громадяни (чоловіки від 18 до 60 років та жінки-медики) мають оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити у додатку "Резерв+", у центрах надання адмінпослуг і в ТЦК.

За словами адвоката Ярослава Куца, тим, хто у "Резевр+" отримав статус "у розшуку", треба з'явитися у ТЦК, інакше - їх мають право затримати на вулиці. 19 червня повідомлялося, що через цей додаток електронний військовий квиток уже створили 500 тис. українців.

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