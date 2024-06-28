За словами Черногоренко, скоро розпочнеться бета-тестування послуги електронного бронювання для підприємств.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що з моменту запуску застосунку "Резерв+" було отримано близько 40 тис. звернень до служби підтримки. В ефірі телемарафону вона відповіла на запитання, з якими проблемами найчастіше звертаються користувачі до технічної служби "Резерв+".

"Найчастіше звернення стосуються відсутності даних у реєстрі "Оберіг" - це близько 11 тисяч звернень. Або неактуальності цих даних - це 7,5 тисяч звернень", - сказала вона.

Говорячи про найчастіші звернення, що стосуються саме технічних питань роботи застосунку, Черногоренко зазначила, що спершу це були ситуації, коли людина не могла авторизуватися, а також це звернення людей, які перебували за кордоном, та щодо неможливості авторизуватися через BankID.

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"Що стосується звернень, які саме стосовно реєстру "Оберіг", - це некоректна інформація в даних: або прізвище, ім’я, по батькові, щось з датою народження, щось з військово-обліковою спеціальністю, або даних взагалі не знайдено по персоні", - розповіла заступниця міністра.

Водночас на запитання щодо того, скільки заброньованих людей зараз бачать цю інформацію в "Резерв+", Черногоренко зазначила, що 340 тис. таких громадян мають можливість оновити свій застосунок і побачити там актуальний статус бронювання.

"Якщо у держави в реєстрах є ці дані, то немає жодної підстави направляти людей в ТЦК та СП з папірцем для того, щоб працівники відмічалися в реєстрі. Ми можемо зробити це автоматично, і ми так і робимо", - сказала вона.

На уточнення щодо того, що для появи додаткової інформації застосунок потрібно щоразу оновлювати, представниця міністерства зауважила, що це залежить від того, коли первинну інформацію було внесено до реєстру "Оберіг".

"У тих, у кого були проблеми, тобто бронювання не відобразилося, - вони зверталися до нас і ми також відповіли, опрацювали", - зазначила Черногоренко.

Про цифрове бронювання

Крім того, відповідаючи на запитання щодо опції цифрового бронювання в "Резерв+", вона розповіла, що наразі вони спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством економіки працюють над послугою електронного бронювання.

"Зовсім скоро розпочнеться бета-тестування послуги електронного бронювання для підприємств", - сказала заступниця міністра.

Вона додала, що ця послуга буде доступна на порталі "Дія", кожен керівник критично важливого підприємства отримає доступ до записів в реєстрі Пенсійного фонду щодо своїх працівників через "Оберіг". Водночас співробітникам не потрібно буде надавати жодні дані: усі необхідні записи відразу міститимуться в реєстрах.

"Працівників, які підлягають бронюванню, керівник може забронювати повністю онлайн. І ця інформація одразу передається в реєстр "Оберіг". Потім ці дані звіряються з Пенсійним фондом. Після чого в реєстрі "Оберіг" фіксується статус "заброньовано", - пояснила Черногоренко.

Кожен заброньований користувач може запитати цю інформацію через "Резерв+" і відразу отримати відповідний статус додатку в своєму смартфоні.

"Статус електронного бронювання буде відображатися саме при формуванні електронного військово-облікового документу через застосунок", - додала представниця МОУ.

"Резерв+" - новини

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Міністерстві оборони зазначили, що українці згенерували вже понад 1 мільйон військово-облікових документів у "Резерв+".

Можливість отримати цифровий військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" з'явилася 18 червня. Цифрова версія облікового документу має таку ж юридичну силу, як і паперова.

А нещодавно в Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+". За словами Черногоренко, там буде доступне електронне скерування на проходження ВЛК, а також онлайн-рекрутинг.

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