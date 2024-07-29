Такі розбіжності можуть спричинити проблеми в різних ситуаціях.

Якщо дані у паперовому та електронному військовому квитку не збігаються, необхідно виправити цю невідповідність якомога швидше. Про це РБК-Україна розповів адвокат Дмитро Франчук.

За його словами, такі розбіжності можуть спричинити проблеми в різних ситуаціях - зокрема, під час виїзду за кордон, отриманні соціальних виплат чи наданні інших державних послуг.

Юрист рекомендує у таких випадках:

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звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку;

пред'явити паперовий військовий квиток, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних), документи, що підтверджують правильність даних (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт, свідоцтво про шлюб).

Після цього фахівці ТЦК та СП перевірять ваші дані і виправлять помилки (якщо вони є) та оновлять інформацію в обох системах (паперовій та електронній).

Юрист підкреслив, що обидва документи - паперовий та електронний військово-обліковий документ - мають однакову юридичну силу.

"Однак, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних) може бути актуальнішим, адже інформація в ньому оновлюється частіше. ... Можливі незначні затримки у розв'язанні питання, адже процес оновлення даних потребує часу. Серйозних проблем з оновленою інформацією виникнути не повинно", - пояснив Франчук.

Він також рекомендує після оновлення даних отримати новий витяг з Реєстру військовозобов'язаних та переконатися, що всі дані вірні. Також варто зберігати всі документи, що підтверджують правильність ваших даних, а в разі виникнення проблем звертатися до вищестоящих органів військового управління або до омбудсмена з питань захисту прав людини.

Мобілізація в Україні - останні новини

З 1 серпня в Україні права на відстрочку більше не буде. Деякі категорії громадян мають право на відстрочку, але далеко не всі - у багатьох українців є ризик її втратити.

Загалом мобілізація в Україні триватиме до кінця дії воєнного стану.

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