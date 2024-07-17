Це дозволить отримати електронний військовий квиток і не носити з собою папірці.

В мобільному застосунку "Резерв+" зберігається можливість оновити облікові дані навіть після 16 липня для тих, хто раніше ним не користувався. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

"16 липня пройшло стабільно завдяки команді, яка нон-стоп працювала, щоб в останні дні не було великих збоїв внаслідок навантажень. Як результат, "Резерв+" подолав позначку в 3,4 мільйона оновлень. З них 83 500 оновлень за кордоном. Відповідальні громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії", - зазначила вона.

Також Черногоренко нагадала, що в "Резерв+" залишається можливість оновити дані навіть після 16-го липня при першій авторизації, тобто для тих, хто раніше не користувався застосунком.

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"Це дозволить отримати електронний військовий [квиток] і не носити з собою папірці. Але пам’ятайте, що відповідальність за порушення закону не зникає", - підкреслила заступник міністра оборони.

Закінчився строк оновлення облікових данних

Як писав УНІАН, 16 липня в Україні закінчився відведений законом 60-денний термін на оновлення облікових даних військовозобов'язаними громадянами.

Адвокат Олег Мицик пояснив, що якщо військовозобов'язаний оновить свої дані після 16 липня, то у ТЦК не буде обов'язку притягати його до адміністративної відповідальності.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін зазначив, що за несвоєчасне оновлення даних військовозобов’язаними не передбачене автоматичне накладання штрафів. Він пояснив, що за невчасно оновлені військово-облікові дані, тобто до 16 липня, не всі військовозобов’язані будуть оштрафовані відразу. За його словами, йдеться про адміністративне правопорушення. Є відповідна процедура, яка може тривати від трьох місяців до року.

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