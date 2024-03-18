Реєстр покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації.

Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" – інструмент військового обліку громадян.

Про це заявили в Міністерстві оборони. Зазначається, що він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації.

"Окрема перевага — запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом. Зараз Міноборони разом з партнерами працює над створенням електронного військового облікового документа. Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо", - йдеться у повідомленні.

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Реєстр "Оберіг"

З середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати реєстр "Оберіг", щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.

Протягом трьох тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів – зокрема, завдяки реєстру "Оберіг".

Так, було налагоджено обмін між базою даних Держприкордонслужби та реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних.

"Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. "Оберіг" дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору", - прокоментувала заступник міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

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