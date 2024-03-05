Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП.

З середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати реєстр "Оберіг", щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів – зокрема, завдяки Єдиному державному реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Оберіг".

Зазначається, що налагоджено обмін між базою даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних.

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"Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. "Оберіг" дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору", - прокоментувала заступник міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

У відомстві пояснили також, що раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн через реєстр "Оберіг" - у декілька кліків.

"Прикордонники продовжують протидіяти спробам незаконного перетину кордону як на "зеленій" ділянці, так і в пунктах пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, які б давали право на перетин кордону під час дії воєнного стану. Частина з них – це військово-облікові документи, начебто, видані в територіальних центрах комплектування. Саме тому налагодження дієвого інформаційного обміну між реєстром "Оберіг" та базою даних Держприкордонслужби дозволяє інспекторам більш ефективно і швидко проводити перевірку таких документів", – зазначив помічник голови Державної прикордонної служби – прес-секретар Андрій Демченко.

Реєстр військовозобов'язаних - головні новини

З жовтня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр військовозобов'язаних. Передбачалося, що він покриє практично всіх військовозобов'язаних громадян та значно спростить процес мобілізації.

Про його запуск повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, електронну базу призовників наповнено більш ніж на 90%, а сама система є повністю захищеною.

Реєстр військовозобов'язаних міститить персональну та службову інформацію, необхідну для постановки на військових облік, отримання статусу УБД або білого квитка. За допомогою цих даних можна поставити чоловіка на військовий облік навіть без його особистої явки в ТЦК.

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