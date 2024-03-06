Член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розказав, які обмеження прав підтримує комітет.

Законопроєкт щодо мобілізації можуть винести на голосування у парламенті вже до кінця цього місяця. Про це розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу в Києві 6 березня.

За його словами, в комітеті "налаштовані" остаточно сформулювати свої висновки щодо законопроекту протягогом одного-двох тижнів. "Відповідно, після цього буде проголосовано висновок комітету, який є обов’язковим для розгляду законопроєкту в парламентській залі. Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроєкт потрапив вже у фіналізованому вигляді, в зведеній порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця", – повідомив він.

Як пояснив Веніславський, цей законопроект не передбачає практичного втілення ідеї "служитимуть усі". За його словами, положення щодо суцільного охоплення військовою службою в тій чи іншій формі всього чоловічого населення від 18 до 50 років - "це все ж перспектива післявоєнна більше". Зараз же Рада хоче просто навести лад із тими зловживаннями в сфері мобілізації, які мають місце сьогодні.

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"Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт, тобто людина може здобувати другу, третю, п'яту вищу освіту. І все це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо і буде лише послідовна вища освіта, тобто передвища, вища, магістерська і аспірантура", - прокоментував нардеп.

Так само, за словами Веніславського, не будуть підставою для відстрочки ті випадки, коли на одну недієздатну особу оформлювались як опікуни багато військовозобов’язаних, оотримуючи право на відстрочку.

"Чи догляд за особами, які є особами з інвалідністю, якщо ця інвалідність набута після повномасштабного вторгнення без наявності відповідних медичних критеріїв її набуття. Це ми теж причибаємо", - продовжив він.

Завдяки цьому, за словами нардепа, кількість людей, які можуть бути мобілізовані під час воєнного стану, значно зросте.

Також Веніславський сказав, що члени комітету наразі допускають лише одне обмеження для військовозобов’язаних громадян, які не з’явились до ТЦК за повісткою — на право керування транспортними засобами. Обмежувати право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, і право виїзду за кордон не планують.

Законопроект про мобілізацію - головні новини

Наприкінці січня Кабмін передав до парламенту нову редакцію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику.

7 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроект в першому читанні. Після цього проект закону передали на розгляд у профільний комітет.

Наразі у Верховній раді триває робота над правками до законопроекту про мобілізацію. 4 березня заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що передача документу на голосування – це питання днів, а не тижнів.

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