Генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження щодо двох народних депутатів України.

Генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження "щодо двох народних депутатів України". Про це УНІАН повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

У відомстві зокрема повідомили, що за фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня 2023 року у центрі міста Києва, Генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження.

"Правова кваліфікація - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України)", - повідомили в прес-службі.

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Також зазначається, що наразі кримінальні провадження об’єднано, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Прізвища в прес-службі не називали, але УНІАН звертався саме щодо народних депутатів України Олександра Куницького та Артема Дмитрука. Реєстрація генпрокурором кримінального провадження відкриває процедуру розслідування справи за участю нардепів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 жовтня, у Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побилися з чоловіком, який нібито, за їх версією, причетний до шахрайської діяльності. Сам чоловік стверджує, що нардепи вимагали в нього гроші.

На одному з відео в мережі видно як чоловік із добре помітними слідами побиття на обличчі стверджує, що на нього напали нардепи Дмитрук та Куницький. За його словами, конфлікт стався близько 10-ї ранку у Києві.

Пізніше в мережі також оприлюднили відео самої бійки. На ньому видно як двоє чоловіків, схожих на нардепів Дмитрука та Куницького, підходять до чоловіка, що стояв осторонь у дворі офісної будівлі. Між ними виникає суперечка і штовханина, під час якої чоловіки обмінюються ударами.

Дмитрук оприлюднив свою версію, що вони з Куницьким прибули в бізнес-центр "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Там побачили як, нібито, близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру.

За словами Дмитрука, чоловік, з яким у нардепів виник конфлікт, нібито є "підставною особою" і вони вже раніше сварилися з ним. Нардеп стверджує, що бійку спровокував саме цей чоловік, бо почав, нібито, матюкатися в сторону нардепів, обзивати їх.

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