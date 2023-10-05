Нардепи розповідають про боротьбу з шахрайськими колцентрами.

У Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побилися з чоловіком, якого вони звинувачують у причетності до шахрайської діяльності. Сам чоловік стверджує, що нардепи вимагали в нього гроші.

Так, Мережею розповсюдилося відео, на якому чоловік із добре помітними слідами побиття на обличчі стверджує, що на нього напали нардепи Дмитрук та Куницький. За його словами, конфлікт стався близько 10-ї ранку у Києві.

"Я стояв на вулиці, вони почали мене знімати і штовхати, провокувати. Говорили всякі гадості, що я там десь працюю. Я вихопив телефон (у нардепа, який вів зйомку – УНІАН), але йому одразу віддав. Вони мене одразу почали бити ухвох. Один мене завалив, а Дмитрук почав мене бити. (...) Вони казали, що я якийсь шахрай, ще щось", – розповів чоловік на відео.

За словами лікарів, що були присутні під час запису цього відео, чоловіка мали доправити до лікарні для консультації.

Пізніше в мережі також оприлюднили відео самої бійки. На ньому видно як двоє чоловіків, схожих на нардепів Дмитрука та Куницького підходять до чоловіка, що стояв осторонь у дворі якоїсь офісної будівлі. Між ними виникає суперечка і штовханина, під час якої чоловіки обмінюються ударами.

У коментарі виданню "Новини.Live" нардеп Артем Дмитрук так розповів про цю подію.

"Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео", – сказав нардеп.

За словами Дмитрука, чоловік, з яким у нардепів виник конфлікт, нібито є "підставною особою". Ця їхня зустріч вже була не першою, минулого разу вони теж сварилися. Дмитрук стверджує, що сьогоднішню бійку спровокували саме цей чоловік.

"Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками й ногами. Після цього він вихопив телефон з рук в Олександра, вкрав фактично, і почав з ним тікати", – розповів Дмитрук.

Також нардеп стверджує, що в руках у чоловіка нібито був ніж.

Вже після сутички Дмитрук і Куницький написали заяву до поліції. Прес-секретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс в коментарі РБК-Україна підтвердила, що "мала місце бійка за участю нардепів у Голосіївському районі міста".

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