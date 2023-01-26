Посади отримали Олексій Хоменко, Антон Войтенко та Вікторія Литвинова.

Генеральний прокурор України Андрій Костін у четвер, 26 січня, провів нові кадрові призначення у відомстві й обрав трьох заступників.

Як повідомляє прес-служба, на посаду нового першого заступника генпрокурора обрали Олексія Хоменка. Також посади заступників отримали Антон Войтенко та Вікторія Литвинова.

Олексій Хоменко з вересня 2022 року обіймав посаду заступника генпрокурора. Раніше він був керівником Київської обласної прокуратури. Тепер серед його посадових повноважень визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки, як зазначається на сайті Генпрокурора.

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Антон Войтенко до свого призначення очолював Львівську обласну прокуратуру. Тепер на посаді заступника генпрокурора він буде курирувати напрямок нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань, спеціалізованої прокуратури, а також у військовій та оборонній сферах.

Ще один заступник Вікторія Литвинова раніше працювала при Офісі генпрокурора, вона була заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури. Тепер, крім обов'язків в екологічній прокуратурі, вона візьме на себе напрямок з протидії порушенням прав людини в правоохоронній і пенітенціарній сферах, а також у захисті інтересів дітей.

Кадрові зміни в держструктурах та уряді України

Нагадаємо, що 25 січня Офіс генпрокурора звільнив керівників п'ятьох обласних прокуратур. За власним бажанням пішли голови Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

24 січня генпрокурор Андрій Костін також звільнив свого заступника Олексія Симоненка після його скандального відпочинку в Іспанії.

В цей же день Кабінет Міністрів звільнив ряд заступників міністрів, а саме - В'ячеслава Шаповалова - з посади заступника міністра оборони; Віталія Музиченка - з посади заступника міністра соціальної політики; Івана Лукерю - з посади заступника міністра розвитку громад і територій; В'ячеслава Непогоду - з посади заступника міністра розвитку громад і територій.

Також заяви про звільнення написали заступник голови ОП Кирило Тимошенко і голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко.

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