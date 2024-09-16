Міноборони готує новий формат видачі повісток: в міністерстві розповіли деталі

Там також запевнили, що через додаток "Резерв+" наразі не планують роздавати повістки.

Міноборони планує автоматизувати процес видачі повісток, розповів у подкасті DOU розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий.

"Як зараз відбувається видача повісток – вони роздруковуються, підписуються вручну і потім така стопка приходить начальнику ТЦК, який має підписувати, ставити печатку і потім це все розносити. Це не ефективно зовсім. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб можна було генерувати її (повістку) Оберізі, підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК", – розповів Берестовий.

Він додав, що цей процес не лише буде прозорішим, а й дозволить військово-політичному керівництву мати більш релевантну інформацію.

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"Вона (повістка, – УНІАН) буде відправлятися на централізований друк, з централізованого друку відправлятися на Укрпошту, вона її буде розвозити. І нас буде інформація, де ця повістка буде знаходитися. Вона була доставлена, не доставлена, десь загублена, скільки часу на доставлення пішло", – сказав Берестовий.

За словами посадовця, перевірити правдивість повістки можна буде через додаток "Резерв+". Зокрема, там буде функція для сканування QR-коду, яка дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що наращі у Польщі проживає близько 300 тисяч українців мобілізаційного віку. За його словами, наразі потрібно ставити питання про розробку Європейським Союзом програм щодо повернення українців додому.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що мобілізовані в Україні отримують недостатню військову підготовку. За його словами, ситуація на фронті не дає змоги забезпечити новобранцям належну підготовку - вона забирає забагато часу.

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