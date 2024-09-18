'Це кампанія без брехні': офіцер НГУ висловився про рекрутинг українців за кордоном

Віталій Литвин впевнений, що цим шляхом варто йти, щоб повернути додому мотивованих бійців.

В Україні наразі триває ера рекрутингу. Ці процеси активно розвиваються у всіх ключових українських бригадах. Чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон або зробили це нелегально через Тису та "бусики", аби лише не потрапити на фронт, потрібно карати кримінально.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив Герой України, майор бригади "Рубіж" Віталій Литвин.

"Зараз ще беруть таку тенденцію виїжджати за кордон рекрутингувати громадян України, які виїхали за кордон. І це правильно. Якщо людина виїхала за кордон законними умовами, то вона має на це право. Троє дітей, певні інвалідності, з певних причин, по бізнесу, з політичних якихось переконань, вимог, чи вони виїхали вирішувати якісь питання. Це нормально. Люди будуть виїжджати, виконувати завдання і повертатися. Слід проводити рекрутинг і заохочувати людей. Це, знаєте, така рекрутингова кампанія, в якій не має бути брехні взагалі, політична кампанія, в якій немає бути брехні, вона має бути повністю прозора, щоб людина розуміла, коли вона потрапляє у військо, – що її очікує", - сказав Литвин.

Як зауважив офіцер, багато громадян бояться, що з ним буде після отримання поранення, після того, як він отримає інвалідність. Є побоювання, що держава їх "кине". Втім, багато хто не знає, що, наприклад, є Український ветеранський фонд, який дає ветеранам українсько-російської війни, учасникам бойових дій гранти на відкриття бізнесу. Це великі суми у кілька мільйонів гривень. Є юридично-психологічна підтримка, багато тренінгів, багато до кого можна звернутися. Про це треба розмовляти, людям казати, зазначив Литвин.

"Треба не брехати, казати людям: ти прийдеш, буде тяжко базову загальновійськову підготовку проходити. На тебе буде кричати сержант на цьому полігоні, тобі буде тиснути бронік, у тебе буде забиватися пісок під каску, терти будуть мозолі ті берці. Але потім, у кінці цього всього, ти будеш задоволений самим собою після повернення з виконання службового бойового завдання. І ти будеш розуміти, що ти дотичний до написання сучасної історії всього світу", - зазначив Герой України.

Мобілізація в Україні - останні новини

Головний сержант Центру рекрутингу сил тероборони Денис Семирог-Орлик назвав цивільні професії, які дуже потрібні у ЗСУ. За його словами, у першу чергу підрозділи "розбирають" медиків і водіїв категорії С (керування вантажівками).

Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони планує автоматизувати процес видачі повісток. Зокрема, планується зробити можливість генерувати повістку в електронному вигляді, аби не витрачати час на її друк на папері та ручне заповнення.

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