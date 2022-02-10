Котлети по-київськи не можна називати мітболами, наголосив шеф-кухар.

Відомий український шеф-кухар Юрій Ковриженко категорично не згоден з ресторатором Миколою Тищенком, який запропонував називати котлети по-київськи мітболами.

Тож гастродипломат виправив нардепа та власника ресторана "Велюр", повідомляє "24 канал".

"Це як казали у старому фільмі: "Крутон може коштувати сім євро, а грінка не може". Тут так само. По-перше, різна техніка приготування їжі. Котлета з "мітболом" однакові виключно за формою", – пояснив Ковриженко.

Читайте такожНардеп Тищенко дивно відреагував на інцидент з колегою, який назвав копів "дебілами"Раніше Тищенко заявляв, що котлети українською мовою правильно називати "мітболами".

"Ми з вами вводимо нові тренди. Тому що ми молодь. А молодь вона завжди на передовій. А українська молодь завжди диктує нові тренди", - сказав Тищенко.

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