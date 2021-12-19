За словами Миколи Тищенка, українською мовою котлета називається "мітбол".

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко вирішив, що котлети українською мовою правильно називати "мітболами".

Про це він сказав у коментарі одному з телеканалів на ковзанці біля Офісу президента, куди він запросив журналістів.

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Нардепа запитали про його улюблені страви, уточнивши, що це "можливо, котлети".

За словами Тищенка, "мітбол по-київськи" - це родзинка будь-якого святкового столу. На уточнююче запитання журналіста, що мітбол українською мовою правильно було б назвати котлетою, Тищенко парирував, що мітбол - це і є українською мовою.

"Ми з вами вводимо нові тренди. Тому що ми молодь. А молодь вона завжди на передовій. А українська молодь завжди диктує нові тренди", - сказав Тищенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Микола Тищенко розповів, що буде на його новорічному столі. Політик назвав себе "генетично налаштованим українцем" і заявив, що без сала в Новий рік ніяк. За словами Тищенка, сало - харчовий індикатор українства.

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Автор: Віолетта Орлова