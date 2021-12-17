Політик запевнив, що сам є "генетично налаштованим українцем".

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який раніше осоромився з цінами на продукти, розповів, що буде на його новорічному столі. Політик назвав себе "генетично налаштованим українцем" та заявив, що без сала в Новий рік ніяк.

Про це народний обранець розповів кореспондентам у кулуарах Верховної Ради, відео оприлюднив Цензор.НЕТ.

За словами Тищенка, сало - харчовий індикатор українства.

Читайте також"Ревізор 2.0": Тищенко прийшов "інспектувати" нові вагони й розвеселив мережу (фото)"Я дуже люблю сало. Найбільше мені подобається перший шматок. Сало на новорічному столі буде 100%. Я генетично налаштований українець. Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси - ти не українець", - заявив нардеп.

При цьому він як заступник голови фракції "Слуга народу" запевнив, що президент Володимир Зеленський теж їсть сало.

Тищенко і сало

У нардепа Тищенка особливі стосунки з популярним в Україні продуктом - салом. Раніше народний обранець осоромився розповіддю про ціни на продукти. Зокрема, депутат заявив, що він не бачить зростання цін в Україні, тому що сам він купує гречку за 12 гривень, а сало - за 50.

Після цієї заяви журналісти побували на столичному Бессарабському ринку і дізналися, наскільки реальні ціни на продукти відрізняються від тих, які нещодавно озвучив нардеп-"слуга народу" Микола Тищенко.

За словами продавчинь, Тищенко на ринку купує українське сало вартістю 250 гривень за кілограм, але торгується завжди до останнього.

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Автор: Анастасія Горбачова