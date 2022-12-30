Під час війни було додано три документи та 16 сервісів у застосунок.

Вже 18,5 мільйонів українців користуються додатком "Дія", де тепер можна сплатити податки, отримати іпотеку, допомогу по безробіттю чи статус внутрішньо переміщеної особи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів заявив, додатковій стійкості України під час війни сприяла реформа діджиталізації. Ця реформа охоплює й нові сфери.

"Вже 18,5 мільйонів українців користуються "Дією". Сплатити податки, отримати іпотеку, допомогу по безробіттю чи статус ВПО – все це тепер можна зробити швидко й просто. Цифровізація все глибше проникає в усі сфери та стає одним із фундаментів для розбудови нової економіки", - відзначив Шмигаль.

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Зазначається, що за місяці війни було додано три документи та 16 сервісів у застосунок "Дія", ще 25 додаткових послуг тепер є на порталі.

Послуги в "Дії": що відомо

З 2 листопада в додатку можна перевірити нотаріальний документ за QR-кодом.

7 грудня в Україні дозволили користуватися цифровим посвідченням водія в "Дії".

14 грудня у застосунку оновили COVID-сертифікати, тепер можна згенерувати оновлений документ про отримання четвертої дози вакцини від коронавірусної хвороби.

25 грудня у застосунку "Дія" запустили опитування щодо дати святкування Різдва в Україні.