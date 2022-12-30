У голосуванні взяли участь понад 1,5 мільйона українців. Опитування стало одним із наймасовіших.

Українці відповіли, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу. Опитування проходило в додатку "Дія".

У голосуванні взяли участь понад 1,5 мільйона українців, повідомили в сервісі "Дія". Найбільше голосів (58,99%, 903265) було віддано за святкування Різдва 25 грудня.

За святкування Різдва 7 січня проголосували 25,48% (390125) людей. Ще 192788 голосів (12,5%) було віддано за обидві дати; а 45075 людей сказали, що не святкують Різдво.

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"Завершили опитування про дату святкування Різдва. Воно стало одним із наймасовіших. Маємо понад 1,5 млн голосів за тиждень. Потужний результат", - прокоментував підсумки голосування міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Різдво в Україні - дата

Як повідомляв УНІАН, проблема з датами святкування церковних свят виникла через те, що в Україні християнські церкви живуть за двома календарями: Григоріанським і Юліанським. Через неточність Юліанського календаря за сотні років Різдво "мігрувало" з 25 грудня на 7 січня, а до кінця цього століття зміститься ще на один день - 8 січня.

Православна Церква України розглядала можливість переходу на Новоюліанський календар. Він по-іншому обчислює один день високосного року, тож мало чим відрізняється від Григоріанського.

Тим часом ПЦУ дозволила парафіям самим обирати, коли святкувати Різдво. За словами священика Георгія Коваленка, що українська церква досі живе за юліанським календарем і також святкує 25 грудня, але це за старим стилем, а за новим стилем - це 7 січня.

А соціологи нещодавно з'ясували, що цьогоріч більше половини українців святкуватимуть Різдво 7 січня. Водночас зросла кількість людей, які святкуватимуть лише 25 грудня та тих, хто відзначає Різдво в обидві дати. Також зазначається, за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%.

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