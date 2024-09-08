За його словами, міністерство має відповідати реаліям країни у війні, а також – втілювати найкращі практики сучасної дипломатії.

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирішив припинити довготермінове відрядження тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина. Про це він повідомив після наради з українськими послами та генконсулами.

"Наголосив на пріоритетах української дипломатії, і безумовний пріоритет – це зброя та інші потреби ЗСУ. Українська дипломатія має працювати на Сили Оборони щоденно", - написав він.

За його словами, міністерство має відповідати реаліям країни у війні, а також – втілювати найкращі практики сучасної дипломатії.

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"Озвучив дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України. Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії", - розповів Сибіга.

На його перконання, кожен посол має "бути граючим тренером, який не чекає вказівок з центру, а діє ініціативно, бере на себе відповідальність та власним прикладом демонструє силу української дипломатії".

Також він розповів про перші кадрові рішення.

"Повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець, а також про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії (повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює)", - додав Сибіга.

Призначення Сибіги - деталі

За поданням президента Володимира Зеленського посаду очільника МЗС посів Андрій Сибіга. За це рішення проголосували 258 народних депутатів. Він у 2016-2021 роках був послом України в Турецькій Республіці. У 2021- 2024 - заступником керівника Офісу президента.

Сибіга обіцяє докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Під час розгляду питання про його призначення він повідомив, що наразі за кордоном перебуває понад 7,5 мільйонів українців.

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