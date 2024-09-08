'Справляє враження': Сибіга має корисні зв'язки в Туреччині та Польщі, - Bloomberg

Головний український дипломат має великий досвід співпраці з іноземними партнерами.

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга налагодив глибокі контакти в державах НАТО під час роботи в Анкарі та Варшаві. На новій посаді він вже провів свій перший телефонний дзвінок вільною польською мовою.

Як пише Bloomberg, найважливішою кваліфікацією головного українського дипломата може бути близькість до центру сили України під час війни. Андрій Сибіга, який змінив Дмитра Кулебу, працював в Офісі президента під керівництвом Андрія Єрмака протягом перших двох років повномасштабного вторгнення Росії.

У той час як Кулеба був знайомим обличчям у європейських столицях і підтримував амбіції України приєднатися до НАТО та ЄС, Єрмак взяв на себе більшу частину дипломатичної важкої роботи. Найбільш довірений помічник Зеленського спостерігав за переговорами щодо гарантій безпеки, підтримував ключові відносини з Вашингтоном і виступав на так званому Глобальному Півдні.

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Зростаюча концентрація влади в президентському офісі під керівництвом Єрмака викликала занепокоєння серед деяких союзників, які критикували брак прозорості, включаючи різкі кадрові зміни в уряді. В інтерв'ю Зеленський ці скарги відкинув, а Єрмак наполягав, що він переважно координатор.

І хоча Зеленський сигналізував про те, що наближається "капітальний ремонт" уряду, зміни минулого тижня відбулися без пояснень і змусили західних союзників здогадуватися. Агенство зазначає, що Зеленський підвищив тих, хто був найближче до його оточення, включаючи Сибігу.

"Не у стилі цього президента брати інших людей на борт. Він вважає свої рішення найкращими, тут немає місця дискусіям - тому є певний консерватизм", - сказав Юрій Якименко, президент аналітичного центру Центру Разумкова в Києві.

49-річний Сибіга довів свою спроможність під керівництвом Єрмака. Він працював зі своїми контактами в Анкарі, щоб допомогти домовитися про зняття блокади Чорного моря для відновлення важливого експорту зерна. Сибіга брав участь у зерновій угоді з самого початку, за словами чиновника, знайомого з переговорами, який говорив на умовах анонімності.

"Зброя, зброя, зброя"

Реорганізація кабінету міністрів відбувається в той час, коли російські війська досягають значних успіхів у східній Донецькій області. Ракетні удари та удари безпілотників також наростають, включаючи напад, у результаті якого минулого тижня в центрі Полтави загинули понад 50 людей. У заяві на Facebook Сибіга сказав, що зовнішня політика визначатиметься "реалями війни".

"Завдання номер один для української дипломатії - від посла до аташе - забезпечення обороноздатності України. Зброя, зброя, зброя", - заявив він.

За цією метою слідують амбіції Києва щодо вступу до НАТО та ЄС і план миру, який передбачав спроби залучити на свій бік такі країни, як Китай, Індія, Бразилія і Південна Африка.

Останній проект, який особливо підтримує Єрмак, виявився складним. Ретельно спланований саміт у Швейцарії в червні зібрав понад 100 країн і делегацій, але не відбувся, коли кілька делегацій з Глобального Півдня відмовилися підписати заключне комюніке, закликаючи Росію брати участь у цьому процесі.

"Зв'язки Сибіги з Туреччиною стануть перевагою для просування плану. Після закінчення Львівського національного університету імені Івана Франка в 1997 році дипломат піднявся на посади дипломатичної служби України. Після роботи в міністерстві в Києві, а також у посольстві в Польщі, він став послом у Туреччині в 2016 році", - зазначає агентство.

"Враження"

Колишній міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Сибігу цінували в адміністрації за його величезні знання, особливо щодо відносин з Туреччиною. За його словами, на відміну від деяких українських колег, Сибіга був "класичним" дипломатом.

Президент Джо Байден звернув увагу на Сибігу під час візиту лідера США до Києва в лютому 2023 року, сказав Резніков. Він достатньо виділявся, щоб Байден згадав про нього на саміті НАТО в Литві пізніше того ж року.

"Він справив на нього враження", - сказав Резніков.

Новий міністр закордонних справ також доклав руку до відносин із Польщею, однією з найнаполегливіших прихильників НАТО - але відносин, які виявилися складними, особливо після того, як рішення Варшави ввести обмеження на імпорт зерна вилилося в потворну політичну боротьбу під час Генеральної Асамблеї ООН минулого року.

В одній зі своїх останніх дій на посаді міністра закордонних справ Кулеба розлютив офіційних осіб у Варшаві зауваженнями щодо масових убивств поляків у 1943 році на українській Волині. Його спроба порівняти вбивство близько 100 000 людей з пізнішими масовими депортаціями українських меншин під час комуністичного режиму Польщі спонукала міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського назвати це "помилкою".

У Варшаві сприймають призначення позитивно, а Сибігу вважають спокійною, професійною та відкритою до дискусій людиною, сказав чиновник, знайомий з роботою дипломата. Сибіга почав налагоджувати справи в п’ятницю, в його перший повний день на роботі. У телефонній розмові з Сікорським він подякував за підтримку країни.

"На знак поваги ми вели розмову польською", - зазначив Сікорський.

Кадрові зміни у МЗС

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ. Він не прийшов на засідання парламенту.

За поданням президента Володимира Зеленського його посаду посів перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга. За це рішення проголосували 258 народних депутатів,

Як відомо, Сибіга у 2016-2021 роках був послом України в Турецькій Республіці. У 2021- 2024 - заступником керівника Офісу президента.

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