За словами чиновника, під час засідання Ради Церков було прийнято рішення, не змінювати час.

На Харківщині у Великдень час комендантської години змінюватись не буде, також через високу мінну небезпеку заборонено відвідування кладовищ, місць поховань, які знаходяться на деокупованих територіях області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні провели Раду Церков разом із нашим правоохоронним та силовим блоком і зазначили на необхідності неухильного дотримання під час цих свят комендантської години. Вона у нас буде незмінна з 23.00 до 5.00 ранку. У випадку, якщо люди захочуть бути в храмі та церкві вночі, то їм доведеться бути до самої 5 години ранку щоби не порушити дію комендантської години. Звичайно, ми на раді оборони області прийняли рішення щодо заборони відвідування кладовищ, місць поховань, які знаходяться на деокупованих територіях, оскільки мінна небезпека дуже висока і досить серйозна", - акцентував Синєгубов.

Також, розповідаючи про оперативну ситуацію на Харківщин, він зазначив, що окрім мінної небезпеки, зберігається небезпека через ворожі обстріли, зокрема, окупанти продовжують обстрілювати північ Харківської області, північно-східний напрямок, Куп’янський напрямок.

"У нас на Ізюмському напрямку електромонтер, який відновлював електропостачання для наших мешканців підірвався на міні, ще одна жінка, так саме в цьому ж районі, зазнала ушкоджень, коли прибирала на власному подвір’ї. Це говорить про те, що мінна небезпека на Харківщині досить висока. Нажаль, Куп’янський напрямок в нас і сьогодні обстрілюється, там проходить лінія фронту, ворог б’є виключно по житловим масивам. Є руйнування приватного житлового фонду", - сказав Синєгубов.

В Україні на Великдень будуть посилені заходи безпеки

Обмеження, які діють з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну будуть діяти й на Великдень, це стосується і комендантської години, її скасовувати не будуть.

Також до місць зібрання вірян будуть наближені екіпажі патрульної та Нацполіції. Біля церков та храмів будуть чергувати вибухотехніки та кінологи.

Загалом забезпечувати охорону правопорядку будуть 20 тис. правоохоронців.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключив можливості ракетного обстрілу з боку російських окупантів на Великдень. Він закликав українців бути готовими до такого варіанту.

13 квітня в Офісі генерального прокурора повідомили, що росіяни обстріляли два населені пункти Куп'янського району, поранення отримали четверо цивільних.

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