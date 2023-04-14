Українців закликають готуватися до такого варіанту, бути пильними, берегти себе та прислуховуватися до сигналів повітряної тривоги.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає ракетного обстрілу з боку російських окупантів на Великдень, 16 квітня. Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Можуть бути (обстріли - УНІАН). Складно сказати. Їхня "духовність" нам всім прекрасно зрозуміла. Ми бачимо, як їхні попи ворожого, ФСБшного патріархату, освятили цю війну ще з 2014 року, використовували їхні храми в Криму та на сході нашої країни. Тому нічого святого у цих людей немає, вони можуть зробити різні провокації й на ці свята, а попереду ще їхні "скрєпи" - першотравневі, 9-травневі й так далі. Тому треба готуватися до цього, бути пильними, берегти себе, прислуховуватися до сигналів повітряної тривоги", - сказав він.

Також Ігнат повідомив, що з осені, коли почалися активні ракетні атаки української критичної інфраструктури, ворогом було застосовано понад 850 крилатих ракет різних типів. Тому й не викликає подив, що росіяни намагатимуться відновити виробництво ракет Х-50, зазначив він.

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"Що таке Х-50? Це дозвукова крилата ракета, дозвукова, має швидкість 750-900 кілометрів на годину. Вона не є новою, це розробка ще Радянського Союзу, але противник вирішив саме її відновлювати. Можливо, є більше ресурсів для виготовлення даного виду боєприпасів, можливо, цей процес є дешевшим. В принципі, це така ж ракета, як і інші, з такими ж тактико-технічними характеристиками, які Росія застосовувала проти нашої критичної інфраструктури та інших об'єктів", - сказав він.

Нагадаємо, у ДСНС попередили, що вороги можуть завдати ударів по Україні на Великдень 2023.

Українські воїни будуть робити все для того, щоб Росія не завадила нам відсвяткувати великодні свята, заявляв командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Інформація про плани РФ запустити виробництво Х-50

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що, за наявними даними, у червні РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.

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