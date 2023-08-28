Громадська антикорупційна рада при МОУ підтвердила, що скандальні куртки для ЗСУ були зимовими, а не літніми.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України за результатами попередньої перевірки підтвердила, що куртки для ЗСУ, які стали об’єктом розслідування журналістів, а згодом і скандалу за участю міністра оборони Олексія Резнікова, були зимовими, а не літніми. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") розповів голова Антикорупційної ради при МОУ Євген Грушовець.

"Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше – ці куртки не є літніми, не є демісезонними, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. … І більша частина цих курток дійсно була видана. Ще деяка партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності. І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", – заявив Грушовець.

Він також зазначив, що перевірка не виявила значних недоліків у партії цих курток.

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"Вся партія, яка була поставлена, вона була у повному обсязі прийнята. Є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, якщо не помиляюся, лейб. Але... зважаючи на нагальну потребу необхідності цих курток вже в зимовий сезон 2022-2023 рік, то вони всі були прийняті", – пояснює Грушовець.

Також він прокоментував ціну на куртки

За його словами, це питання точно не до Міністерства оборони. Бо, коли там підписували контракти, то в контракті вказувалась ціна.

"І, враховуючи те, що це товар невітчизняного виробництва, яким чином виробник буде декларувати цей товар у себе в країні походження, потім країнах, через які відбувався транзит цих курток, – це по суті Міноборони абсолютно не стосується", каже Грушовець.

Він зазначив, що Громадська антикорупційна рада встановила, що Міноборони не мало тих інвойсів, які були у розпорядженні журналістів. "Саме інвойси, в яких зазначена ціна в турецьких документах. Тому що ці документи подає винятково турецька сторона при тому, коли відвантажує товар. І в принципі Міністерство оборони не повинно було мати цих документів", - наголосив Грушовець.

Він також повідомив, що Антикорупційна рада вивчатиме можливе питання зв’язків між турецькою компанією і "представником від влади чи від депутатського корпусу".

"Це має велике значення. Якщо це дійсно була змова – то це одна історія, це корупція. Якщо це не була змова, це було сприяння, щоб були в українській армії ці куртки, то це сприяння діяльності Збройних сил. Тому ми намагаємось відповісти на ці всі запитання", – додав він.

Скандал із закупівлею курток для ЗСУ - що відомо

25 серпня видання "Українська правда" опублікувало результати розслідування, в якому йдеться про те, що восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ. Однак придбані літні куртки дорогою до України містичним чином перетворилися у документах вже на зимові та відповідно здорожчали втричі. Зауважується, що на той час одним із власників фірми був племінник народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Реагуючи на публікацію, Резніков запропонував автору розслідування та нардепу, що виявили невідповідність у документах, піти з професії, якщо висновки розслідування виявляться помилковими. Якщо ж інформація підтвердиться, Резінков обіцяв піти у відставку сам.

Пізніше у коментарі ЗМІ Резніков знову наголосив, що куртки були зимові, і ціна на них відповідає дійсності. Він заявив, що не знає, звідки у турецьких документах взялася ціна у 29 доларів за одиницю, можливо, турецький продавець десь намухлював зі своїми податками.

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