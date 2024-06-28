У відповідь на запит у НАБУ відповіли, що своїми внутрішніми документами вони заборонили собі розголошувати будь-яку інформацію про себе ж і запропонували незгодним звернутися до суду.

Нещодавно стало відомо, що троє колишніх детективів НАБУ, які роками розслідували корупцію в "Укрзалізниці", після звільнення одразу ж влаштувалися працювати в цю держкомпанію. Крім того, один із них отримав акції підприємств, щодо яких НАБУ вело перевірку, повідомив юрист-міжнародник Богдан Устименко у блозі "Українських новин".

За його словами, йдеться про Тараса Лікунова, Богдана Бровка та Олександра Риковцева. Усі троє працювали в НАБУ з 2015 року і навіть дослужилися до керівника відділу детективів, його заступника та старшого детектива, відповідно.

"Під час роботи в НАБУ вони, серед іншого, займалися розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо діяльності АТ "Укрзалізниця", її філій та інших структурних підрозділів. Важливо розуміти, що розслідування, це не лише збір доказів, але й процесуальні рішення: повідомлення про підозру, затримання, ініціювання арешту, обшуки, оперативно-розшукові та інші репресивні заходи. Тобто ці детективи мали безпосередній вплив на діяльність службовців УЗ, а значить - могли суттєво впливати і на ухвалення ними тих чи інших рішень, що стосувались роботи акціонерного товариства чи його підрозділів", - зазначив юрист. Відео дня

З Бюро звільнилася одне за одним упродовж 9 місяців і одразу ж влаштувалися до "Укрзалізниці", хоча згідно із законом, термін становить не менше одного року. Також Устименко розповів, що Лікунов особисто сприяв тому, щоб колишньому заступнику директора УЗ з безпеки Олександру Шевченку колеги-детективи вручили підозру. Одразу після цього Лікунов зайняв його посаду.

Крім того, в декларації у Риковцева раптово з'явилася криптовалюта на суму близько 870 тисяч доларів, нерухомість та акції найбільших компаній, таких як Ferrexpo та "Миронівський хлібопродукт" (МХП), щодо яких НАБУ також розслідувало кримінальні справи. Водночас його тестя призначили на керівну посаду в одеській філії "Укрзалізниці".

Що кажуть в НАБУ?

УНІАН надіслав відповідний запит до НАБУ з проханням уточнити подробиці, зокрема чи відповідає інформація дійсності, а якщо так - то чого вони стосувалися, чому і коли звільнилися з НАБУ.

Так, у відомстві відповіли, що "відомості про проходження служби працівниками НАБУ розголошуються лише з дозволу директора або його заступника" і загалом ця інформація конфіденційна та публічно не надається.

"У разі незгоди з наданою відповіддю автор запиту має право оскаржити її до керівника розпорядника або до суду..." - додали в Бюро.

Останні корупційні новини - що варто знати

Як писав УНІАН, нещодавно на Закарпатті мера Мукачева і його спільників викрили на корупції. Як відомо, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

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