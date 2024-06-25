Як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел у правоохоронних органах, йдеться про міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили на корупції мера одного із міст на Закарпатті та його спільників. Про це йдеться у пресрелізі Служби безпеки України, який є у розпорядженні УНІАН.

"Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га", - йдеться у релізі.

Зокрема, організатор схеми – голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз "Партії регіонів".

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Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Також сказано, що підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

"Унаслідок таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн", - йдеться у релізі.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

"Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради", - наголошується у релізі.

Водночас, відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

- ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

- ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел у правоохоронних органах, йдеться про міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.

Андрій Балога - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2023 року Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро сьогодні проводили обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард". Обшуки стосувалися передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.

За даними слідства, вартість ділянки занизили у декілька разів, і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської райради Ланьо. У цьому зв'язку, міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн.

У той час Балога зазначав, що кримінальне провадження, в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка орендується ним з 2003 року. За його словами, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались відповідно до чинного законодавства.

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