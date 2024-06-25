Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили на корупції мера одного із міст на Закарпатті та його спільників. Про це йдеться у пресрелізі Служби безпеки України, який є у розпорядженні УНІАН.
"Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га", - йдеться у релізі.
Зокрема, організатор схеми – голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз "Партії регіонів".
Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.
Також сказано, що підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар.
"Унаслідок таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн", - йдеться у релізі.
Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
"Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради", - наголошується у релізі.
Водночас, відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).
Як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел у правоохоронних органах, йдеться про міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.
Андрій Балога - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2023 року Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро сьогодні проводили обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард". Обшуки стосувалися передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.
За даними слідства, вартість ділянки занизили у декілька разів, і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської райради Ланьо. У цьому зв'язку, міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн.
У той час Балога зазначав, що кримінальне провадження, в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка орендується ним з 2003 року. За його словами, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались відповідно до чинного законодавства.