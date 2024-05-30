Детективи побоюються, що фігурант резонансної справи може втекти за кордон.

Суд знов відправив під варту ексначальника Одеського військкомату Євгена Борисова з можливістю внесення застави 140 млн гривень. Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Йдеться, що працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

"Працівники бюро отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон", - зазначили там.

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Йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Як уточнили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону, суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн гривень.

За даними слідства, підозрюваний за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 млн грн, яке було одержано злочинним шляхом.

Окрім того, 29 травня 2024 року до суду скеровано обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення Борисова. Зокрема, це встановлені факти щодо придбання членами сімʼї фігуранта дороговартісних автомобілів з подальшим переміщенням за кордон, а також придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень.

"Встановлено, що полковник, перебуваючи на посаді начальника Одеського ОТЦК та СП, у період з лютого 2022 року по квітень 2023 року, набув активів вартістю 142 млн 927 тис. грн, що більше, ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи", - повідомили у прокуратурі.

Уточнюється, що різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів сімʼї Борисова складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами.

Справа Борисова: що відомо

Навесні 2023 року стало відомо, що родина очільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова придбала нерухомість в Іспанії під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вартість маєтку, який зареєстровано на матір фігуранта, становить кілька мільйонів євро, а у його дружини - офісне приміщення за кордоном тощо. ДБР затримало Борисова торік у липні, а суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби.

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексвійськкома та його родини. Йшлося за земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки в Одесі (загальна площа понад 420 кв. м), домоволодіння площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири. Окрім того, арештовано шість автівок – Toyota Land Cruiser (2023 року випуску), Mercedes-Benz G 63 AMG (2022), Mercedes-Benz EQV (2022), Mercedes-Benz GLE 400 (2021), Porsche Macan GTS (2016) та Audi A6 (1999 року випуску).

Згодом Державне бюро розслідувань спільно з поліцією Іспанії провело обшуки на об’єктах нерухомості Борисова - його віллу та офіс у місті Марбелья провінції Малага заарештували. У відомстві зазначили, що під час розслідування провадження за фактами незаконного збагачення чоловіка, встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Зокрема, у грудні 2022 року придбано будинок вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м. Ця нерухомість значиться за матір'ю Борисова. Також у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро, загальною площею 223,9 кв. м.

28 травня 2024 року ДБР повторно затримало Борисова після внесення за нього застави у розмірі 12 млн гривень. Тоді ж йому оголосили нову підозру - в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень.

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