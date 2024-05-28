Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повторно затримало колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після внесення застави.

Як йдеться у релізі ДБР, за Борисова було внесено заставу у розмірі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням. Причиною повторного затримання стало те, що до Бюро надійшла інформація стосовно планів фігуранта справи виїхати за кордон після внесення застави та переховуватися там.

Наразі йому оголосили нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

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Справа Борисова: що треба знати

Минулого року вже колишній голова Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов порапив у скандал. Тоді з'явилася інформація про те, що його родина придбала дуже дорогу нерухомість в Іспанії під час повномасштабної війни. Вартість розкішної віли – понад 3 млн євро. У дружини військкома також зʼявилося офісне приміщення за кордоном, ще родина купила новий Mercedes Gelendvagen. Наголошувалось, що дохід родини таких витрат не покриває.

Вже влітку минулого року суд заарештував майно родини Борисова. Зокрема – земельні ділянки загальною площею понад 2 гектари, які розташовані на Одещині, в Одесі – два будинки (загальна площа понад 420 квадратних метрів), домоволодіння (78,5 гектара), дві квартири та третина ще однієї квартири тощо.

Також арештовано новенькі автомобілі Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G 63 AMG та Mercedes-Benz EQV, Mercedes-Benz GLE 400 тощо.

У квітні 2024 року Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Зокрема, було виявлено факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон. Також зафіксовані факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень.

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