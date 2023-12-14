Віллу Борисов придбав за 4 млн євро та оформив на свою матір, а офіс – за 500 тис. євро.

Державне бюро розслідувань спільно з поліцією Іспанії провело обшуки на об’єктах нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, його віллу та офіс у місті Марбелья провінції Малага заарештовано. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У відомстві зазначили, що під час розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення Борисова, встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Зокрема, у грудні 2022 року було придбано будинок вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м. Ця нерухомість значиться за матір'ю Борисова.

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Також у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро, загальною площею 223,9 кв. м.

ДБР скерувало до іспанських колег відповідний запит про міжнародну правову допомогу.

"Вчора, 13 грудня, на підставі цього документу, поліцією Іспанії за участі працівників Головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у вказаній віллі та офісному приміщенні. Вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами родини військкома", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентним органом Іспанії накладено арешт на це майно.

У ДБР зазначили, що під час досудового розслідування зібрано величезний власний масив доказової бази, однак для повноцінного і неупередженого розслідування вивчалися і повідомлення ЗМІ.

"Також будуть досліджені матеріали НАЗК, яке виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн", - додали у відомстві.

Незаконне збагачення одеського військкома Борисова: що відомо

Навесні 2023 року зʼявилася інформація про те, що родина очільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова придбала нерухомість в Іспанії під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вартість маєтку, який зареєстровано на матір фігуранта, становить понад 3 млн євро. Крім того, у дружини військкома зʼявилося офісне приміщення за кордоном, також родина купила новий Mercedes Gelendvagen.

ДБР затримало Борисова у липні, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби.

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс-військкома та членів його сім’ї. Йдеться про земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки в Одесі (загальна площа понад 420 кв. м), домоволодіння площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири. Окрім того, арештовано шість автівок – Toyota Land Cruiser (2023 року випуску), Mercedes-Benz G 63 AMG (2022), Mercedes-Benz EQV (2022), Mercedes-Benz GLE 400 (2021), Porsche Macan GTS (2016) та Audi A6 (1999 року випуску).

Колишнього військкома підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та ще у низці правопорушень. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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