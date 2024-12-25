Наразі в Україні спостерігається небезпечне співвідношення між кількістю народжених та померлих.

В Україні спостерігається небезпечне співвідношення між кількістю народжених і померлих. На 100 народжених припадає 286 померлих - це поганий результат.

Таку оцінку в етері Українського Радіо дав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун. Але, за його словами, під час війни очікувати чогось кращого дуже важко.

"Ситуація серйозна, але не безнадійна. Потрібно вживати заходів, хоча під час війни робити це дуже складно. Після війни має бути дуже активна демографічна політика", - висловив переконання фахівець.

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Він зазначив, що в Україні демографічна криза є, але виникла вона не зараз. "Скорочення чисельності населення відбувається з 1993 року. Тільки темпи цього скорочення різні. Висока смертність пов’язана з війною. Щоб не відбувалося скорочення чисельності населення країни за рахунок природного чинника, сто жінок повинні народжувати 210-220 дітей. У нас під час війни сто жінок народжують 90 дітей. Це мало", - пояснив ситуацію Гладун.

Фахівець зазначив, що в Україні розроблена стратегія демографічного розвитку, але вона більше спрямована на міграційні процеси, ніж на народжуваності та смертності. "Після закінчення війни потрібно створювати умови для збільшення народжуваності та реалізації репродуктивних настанов, які є у населення. До повномасштабного вторгнення українська родина була націлена на дводітну сім’ю. Зараз ми бачимо, що працює модель однодітної сім’ї", - сказав демограф.

Крім цього, як зазначив Гладун, повинна бути політика збільшення тривалості життя. "Це наш ресурс. Люди живуть довше, відповідно підвищується пенсійний вік... Питання адаптації країни до умов старіння населення. Залучення населення поважного віку до певних робіт не обов’язково на 8 годин. Після війни буде багато людей з інвалідністю. Для них також потрібно готувати соціальну інфраструктуру і щоб бізнес також був налаштований залучати цих людей до роботи", - констатував демограф.

Демографічна ситуація в Україні

4 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що чисельність населення України скоротиться цього року до 35,8 млн із 42 млн, які були у 2022 році, а до 2051 року може ще зменшитися до 25,2 млн.

А 23 грудня директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова в коментарі CNN розповіла, що кожен додатковий місяць війни означає демографічні втрати для України. І йдеться не про загиблих, а про мільйони тих, хто вже не повернеться з-за кордону.

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