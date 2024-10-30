За словами Олександра Гладуна, Україні треба планувати економіку до умов обмежених трудових ресурсів.

Через 5-10 років в Україні буде проживати 28-32 млн людей і треба планувати економіку під ці нові реалії. Про це сказав доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун в ефірі Київ24, відповідаючи на запитання щодо демографічної перспективи України по закінченню війни.

"Чисельність населення буде скорочуватись. Буде дійсно погіршення ситуації. Нам в цьому сенсі треба психологічно налаштуватись на те, що нас через 5-10 років буде в країні, якщо брати в кордонах 1991 року, 28-30-32 млн людей. І під цю кількість планувати розвиток економіки, розвиток соціальної інфраструктури. Це будуть просто нові реалії. Ми психологічно може ще до цього не готові, живемо минулим, але минулого вже повернути не вдасться. І демографічного минулого також", - зазначив науковець.

За його словами, нам треба планувати розвиток економіки до умов обмежених трудових ресурсів:

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"Тут напрямок – певні інновації. Це автоматизація, підвищення продуктивності праці, комп’ютеризація виробництва. Це частково може вирішити проблему в робочій силі".

Гладун підкреслив, що для покращення демографічної ситуації можливий варіант щодо надання громадянства іноземцям.

"Але тут складніша проблема – скільки людей, з яких країн запрошувати. В принципі, це можна робити через освіту, залучити сюди дітей і проводити приблизно таку ж програму адаптації, яку проводять зараз країни західної Європи. Але це треба робити обережно і для цього потрібний суспільний діалог", - сказав він.

Гладун пояснив, що їхатимуть в Україну переважно люди з країн, які економічно нижчого рівня, ніж Україна - це країни Азії, можливо, колишнього Радянського Союзу, і африканські країни. А це люди з іншою ментальністю, іншою культурою і релігією. Щодо повернення додому українців з-за кордону, то, за даними різних досліджень, точно планують залишитись за кордоном десь 25%; точно повернутись – десь 25-30%.

"Тобто половина людей ще коливається чи повертатись чи ні. І повернення буде залежати в основному від: безпекового чинника, на яких умовах і в яких кордонах закінчиться війна; від наявності житла в Україні; від наявності роботи і, якщо є діти, то від соціальної інфраструктури для дітей. І вони будуть порівнювати це з тією ситуацією, яка є в них зараз в якійсь країні Європи", - зауважив Гладун.

За його словами, зараз йде в Європі боротьба за людей:

"І тому всі чинники і поведінка цих держав будуть сприяти тому, що скоріш за все, менший відсоток повернеться".

Демографічна криза в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, влітку в ООН оприлюднили прогнози народонаселення світу, відповідно до яких у 2100 році населення України становитиме всього 15,3 млн людей.

У жовтні голова Східноєвропейського Фонду народонаселення ООН Флоренс Бауер повідомила, що після повномасштабного вторгнення РФ населення України скоротилося на чверть. Це наслідок того, що відбувається від'їзд людей з країни, зменшилась народжуваність та гинуть люди.

Найбільша частка скорочення населення України припала на 6,7 млн біженців, які зараз проживають за кордоном, переважно в Європі. У 2021 році в Україні проживало близько 40 млн осіб.

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