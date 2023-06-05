З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордон виїхали і не повернулися 8,6 млн українців.

В Україні нема кому піднімати економіку, адже кількість населення скоротилась до 29 мільйонів, з них працює лише третина. Такі дані оприлюднив Український інститут майбутнього.

Так, за даними соціологів, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордон виїхали і не повернулися 8,6 млн українців. Зазначається, що станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб.

"Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо", - зазначається у повідомленні.

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До цього додається низька народжуваність. Так, в УІМ зазначають, що коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, у той час як для зростання чисельності населення повинен бути більше 2.

В УІМ зазначають, що такими темпами у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих.

Наслідки війни з Росією відчутні і в демографічній ситуації, і в економічному стані українців

На початку травня Світовий банк озвучив прогноз, за яким 7 мільйонів українців перебувають за межею бідності, найбільш відчутні наслідки зубожіння зафіксовані в сільській місцевості.

За даними Фонду народонаселення ООН, станом на 2023 рік в Україні проживало 36,7 мільйона осіб, з них понад 20% - люди віком понад 65 років і ще 15,2% - діти до 14 років. За даними ООН, загальний коефіцієнт народжуваності становив 2,19 і вже вважався одним із найменших за останні роки.

За даними Агентства ЄС з основних прав, лише кожен третій український біженець в ЄС хоче повернутися додому.

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