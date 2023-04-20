Водночас загальний коефіцієнт народжуваності найнижчий за останні роки.

За даними ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 мільйона осіб. Як йдеться у звіті Фонду народонаселення ООН, серед них:

64,6% людей віком від 15 до 64 років;

20,2% людей віком понад 65 років; Відео дня

15,2% громадян віком до 14 років.

В організації додали, що в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше за чоловіка - 78 років і 68 років, відповідно.

У звіті вказується, що загальний коефіцієнт народжуваності, тобто середню кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці, в Україні вважають одним із найменших за останні роки - 2,19.

Перепис населення України

Як раніше повідомляв УНІАН, у липні 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності (№5108). Згідно з прийнятим документом, в Україні перепис населення будуть проводити раз на 10 років.

За даними Агентства ООН у справах біженців, європейські країни прийняли у себе понад вісім мільйонів українських біженців. При цьому лише третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому.

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