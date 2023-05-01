Найбільш відчутні наслідки зубожіння зафіксовані в сільській місцевості.

Через російське вторгнення у 2022 році рівень бідності в Україні виріс з 5,5% до 24,2%, в результаті більше 7 мільйонів чоловік опинилися за межею бідності, так як після початку війни в Україні різко подорожчали продукти, паливо, послуги й т. ін.

Як повідомляє The Guardian з посиланням на звіт Світового банку, найбільш відчутні наслідки зубожіння зафіксовані в сільській місцевості, оскільки між містом і селом спостерігається великий розрив.

Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% в кінці 2022 року, регіональний директор установи по Східній Європі Аруп Банерджі попередив, що бідність може різко зрости.

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Економіст Олена Білан зазначила, що без фінансової підтримки з боку міжнародного співтовариства, ситуація була б ще гіршою. За її словами, найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування людей.

"Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція в 26% – знову ж таки, що могло бути і гірше – але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася по відношенню до долара на 20%", – розповіла вона.

Рівень бідності в Україні

У квітні 2022 року Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на поточний рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

26 травня президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

У жовтні 2022 року Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році майже вдвічі - з 2,1% до 3,3%.

Згідно з прогнозом Світового банку, рівень бідності в Україні виросте в десять разів. Повідомлялося, що 25% населення України житимуть у бідності до кінця 2022 року, а до кінця 2023 року ця цифра може зрости до 55%.

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