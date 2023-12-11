Число жителів України скоротиться.

У наступні 10 років населення України може становити 30 млн осіб. Таким прогнозом поділився демограф, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олексій Позняк.

Як він зазначив у інтерв'ю РБК-Україна, така кількість населення дозволить країні нормально функціонувати і розвиватися. Однак досягти цього можна лише за певних умов.

"Швидше за все, населення України буде наближатися до 30 мільйонів. І це за умови, якщо буде ефективна міграційна політика. Тоді можна буде на цьому рівні більш-менш стабілізуватися", – пояснив він.

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При цьому Позняк стверджує, що це "більш-менш нормальний" сценарій. Відмітка в 30 млн не є рівнем обезлюдення. Освоєння території можна підтримати на достатньому рівні, каже демограф.

"Тим більше, що у нас частина прикордонних з державою-агресором територій буде залишатися все одно неспокійними і не сильно населеними", – сказав учений.

Якусь кількість населення треба підтримувати і на сході країни. Однак висока щільність заселення цих територій може бути небезпечною для самих жителів.

"Відповідно, за таких умов 30 мільйонів населення буде достатньо для підтримки населеності у всіх регіонах", – підкреслив Позняк.

Водночас він зазначив, що мінімальною кількістю населення, яка вже може бути критичною для функціонування держави, є відмітка в 20 млн.

Населення України: що потрібно знати

На початок 2022 року населення України перевищувало 37 млн осіб. Станом на початок травня 2023 року, за даними Українського інституту майбутнього, постійне населення України становило 29 млн осіб.

Водночас президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у серпні 2023 року навів прогноз, згідно з яким через військову агресію РФ та еміграцію у 2030 році населення України скоротиться з 37 до 32 мільйонів. Чисельність робочої сили в 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.

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