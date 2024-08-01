Серед заброньованих є працівники банківської сфери, транспорту, медицини та інших галузей.

В Україні близько 615 тисяч військовозобов'язаних чоловіків мають відстрочку від призову на військову службу через бронювання. Найбільше заброньованих є працівниками енергетичної галузі. Про це повідомило Міністерство економіки України у відповідь на запит видання hromadske.

Станом на 31 липня відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийняло 33 782 накази щодо бронювання військовозобов'язаних, з них 17 632 досі діють.

Розподіл кількості чоловіків, які мають бронювання та працюють у сферах національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, приблизно є таким:

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енергетична галузь - 29%;

промисловість, виробництво - 15%;

транспорт - 14%;

агропромисловий комплекс - 12%;

медицина - 6%;

оборонно-промисловий комплекс - 5%;

органи державної влади, інші державні органи - 4%;

ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій - 2%;

фінансова, банківська сфера - 2%;

сфера торгівлі - 2%;

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування - 2%;

інші - 7%.

Бронювання працівників в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, для однієї з галузей економіки спростили процес бронювання працівників. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що тепер, аби отримати статус критично важливого, підприємству варто відповідати двом критеріям із семи.

Також юристи відповіли, чи зможуть ФОПи бронювати себе та своїх працівників від мобілізації. За їхніми словами, ФОП наразі не може забезпечити бронь собі чи своїм працівникам, оскільки не входить до вказаного переліку.

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