Деякі зміни ще не набрали чинності.

Для підприємств, що займаються перевезеннями, змінили правила бронювання співробітників. Це передбачено змінами до постанови Кабміну №76, повідомив у Facebook заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, тепер, що щоб отримати статус критично важливого, підприємству варто відповідати двом критеріям із семи. Раніше йшлось про три критерії. Це полегшує подачу пакету документів. Наприклад, варто мати відповідну ліцензію, але не мати податкової заборогованості.

Також, внесено зміни до наказу Мінінфраструктури №303 (підписання та публікація очікується наступного тижня). Якщо ж перевізник має всі підстави для визнанням критичним, то може вже зараз подавати документи.

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Серед ключових змін в наказі:

розширення переліку підприємств, що можуть подаватись на визнаннями критичними – йдеться про перевізників, які виконують нерегулярні перевезення та автостанції;

можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, а й тим, хто почав діяльність у 2023-2024 роках;

скасування необхідності підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів;

Чиновник підкреслив, що усі зміни до 303 наказу стануть чинними після реєстрації акту Мінюстом. Практично це означає, що подавати пакети документів з врахуванням змін можна лише після того як оновлений наказ набуде чинності.

Щодо бронювання ФОП, наразі вони не можуть отримати статус критичного, тому що це суперечить закону. Тож виправити таку ситуацію можуть лише законодавчі зміни.

Деркач також нагадав алгоритм бронювання співробітників. Спочатку підприємство, що відповідає критеріям, подає пакет документів до Мінінфраструктури, де отримує статус критично важливого. Далі можна в "Дії" забронювати співробітників.

Бронювання від мобілізації

УНІАН з'ясував, як отримати бронь від мобілізації з 1 серпня 2024 року. Деякі підприємства та організації в Україні можуть забронювати своїх співробітників від мобілізації. Законопроєкт №10449, який діє з травня 2024 року, регулює не тільки правила призову, відтермінування та штрафів, а й броні.

З 17 липня, коли на порталі "Дія" повноцінно запрацював сервіс електронного бронювання, 3 тис. компаній скористалось системою, при цьому відсоток відмов у бронюванні співробітників доволі невеликий.

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