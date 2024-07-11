За словами віцепрем'єрки, роль жінки також важлива й у відбудові країни.

Наразі понад 10 тисяч жінок-військових виконують бойові завдання на лінії фронту. Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час участі у панельній дискусії "Жінки, мир, безпека: роль жінок-лідерів" в межах Громадського форуму НАТО.

"Українці протистоять російській агресії як єдиний народ - і жінки, і чоловіки. Все більше жінок служать у силах оборони, і наразі понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту", - запевнила політик.

За її словами, роль жінок важлива також і у відновленні країни, а саме для розвитку економічного потенціалу.

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"Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже маємо велику програму, яка передбачає, що жінки матимуть більше доступу та будуть активно залучені до процесу відновлення й реконструкції", - підкреслила Стефанішина.

Жінки в ЗСУ - останні новини

Раніше Герой України Кирило Верес розповів, що на війні дівчата поводять себе відповідальніше на 100%, ніж чоловіки. За його словами, у самовіддачі дівчата "дуже страшні" в гарному сенсі цього слова.

"У нас (бригаді військового - УНІАН) немає дівчат штурмовиків, це моє особисте бачення як командира. Але я дуже люблю, коли дівчата - пілоти. У нас є зараз дівчата старші над пілотами. Одна з них займається нічними бомберами, інша займається FPV і "Мавіками". І в майбутньому вони будуть командирами взводів, тобто у підпорядкуванні в них буде 40 мужиків", - наголосив він.

Водночас реабілітолог, бойова медикиня та учасниця бойових дій Юлія Вітковська розповіла про свою роботу в ТЦК. За її словами, фіксується безліч випадків того, як чоловіки уникають спілкування з представниками ТЦК.

"Ідемо: поліцейські і нас двоє. Універмаг "Київ", ми на стоянку заходимо, попереду – двоє чоловіків. Я бачу, що один з них підіймає очі в мою сторону, бачить, що ми йдемо назустріч, хватає за руку друга, вони розвертаються і йдуть в протилежному напрямку, з того, звідки вони йшли. Я смикаю свого колегу за руку: "Глянь, кажу, захисники пішли!", - зазначає Вітовська.

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