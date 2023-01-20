Охорона затримала семінариста УПЦ МП.

Під час першої служби митрополита Православної церкви України Епіфанія у храмі Києво-Печерської Лаври намагалися влаштувати диверсію. Чоловік хотів підкинути в чашу для причастя зеленку.

За даними видання LB, перший інцидент стався на Різдво, а другий – під час служби 19 січня на Водохреща, коли у вівтарі виявили семінариста УПЦ МП Віталія С.

Чоловік зізнався, що хотів якимось чином перешкодити службі, а в пояснювальній записці написав, що прийшов просто погуляти. Його затримали та передали поліції.

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Варто відзначити, що у семінаристів суворі правила й вони зобов'язані відвідувати служби свого храму. За прогули їх можуть навіть відрахувати, тому самостійно прийти на службу ПЦУ він ніяк не міг.

Служби ПЦУ в Лаврі - що відомо

УПЦ МП втратила контроль на храмами Лаври по закінченню терміну договору оренди. В результаті ПЦУ отримала дозвіл на оренду заповідника, який знаходиться у власності держави.

Так, митрополит Епіфаній 7 січня на Різдво провів історичне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Друге богослужіння ПЦУ пройшло на Водохреща, 19 січня. Представник церкви запевнив, що всі необхідні дозволи були отримані.

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