Богослужіння заплановане на 9 ранку.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній на свято Хрещення 19 січня проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

"Урочисту літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - йдеться у повідомленні речника ПЦУ Євстратія Зорі.

Речник зазначив, що дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики ПЦУ отримала, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.

Відео дня

Він уточнив, що початок богослужіння о 9 годині ранку.

"Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - повідомив Зоря.

Служба Епіфанія у Лаврі

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній 7 січня провів історичне богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Це вперше ПЦУ проводить різдвяну службу у Лаврі.

Перед цим ПЦУ отримала дозвіл на оренду від заповідника, який перебуває у власності держави. Раніше богослужіння у Різдво в Успенському соборі проводила лише УПЦ МП.

Вас також можуть зацікавити новини: