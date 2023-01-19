Священнослужителя підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі через висловлювання на адресу представників ПЦУ.

Прокуратура відкрила справу стосовно митрополита Української Православної церкви Московського патріархату Павла. Священика підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі.

"Добре відомий в народі Паша Мерседес (Павло Лебідь) під час Різдвяної промови дозволив собі такі слова: "Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник - це Філарет, самосвят - Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого - сущого біса? Розкольника? Вся "гидота" почалася з Філарета. Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це група безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них - не війна. Головне - знищити Святу Соборну та Апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа". Мені здалося, що в цих словах Лебідь сіє розбрат серед вірян", - написав народний депутат України Ярослав Юрчишин.

При цьому він зазначив, що звернувся в прокуратуру у зв'язку з висловлюваннями митрополита Павла.

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"Слідство - відкрите кримінальне провадження проти Павла Лебедя (в документі Л.П.Д.)", - зазначив політик.

Митрополит УПЦ МП Павло - що відомо

Українська православна церква Московського Патріархату у 2022 році втратила контроль над храмами у Києво-Печерській Лаврі через закінчення договору оренди, який далі вирішили не продовжувати. Через втрату храмів намісник Успенської Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь ("Мерседес") звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб той втрутився в ситуацію, що склалася.

6 січня поточного року в УПЦ МП поскаржилися на протиправні дії через розірвання договору про оренду приміщень на території Києво-Печерської Лаври. Крім цього, УПЦ МП стала погрожувати кримінальною відповідальністю у разі, якщо Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія допустять на територію святині.

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