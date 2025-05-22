Влада має намір поліпшити життя кільком категоріям військовослужбовців.

В Україні збираються поліпшити соціальний захист військовослужбовців строкової служби та їхніх сімей. Відповідний законопроєкт погодив Кабінет Міністрів.

Як пояснив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, під дію закону підпадатимуть: військовослужбовці базової військової служби (нова категорія); строковики, які залишаються на службі - у полоні, на лікуванні, зниклі безвісти, у дисциплінарних частинах або на гауптвахтах; члени родин таких військових; сім'ї загиблих/померлих.

Новий законопроєкт передбачає базовий пакет захисту, який поширюватиметься на вищевказані категорії військових.

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Зокрема, у ньому передбачено: право на відпустки; пенсійне забезпечення; допомогу в разі безробіття; державне страхування.

Також законопроєкт передбачає відпустку після полону звільненим військовослужбовцям. Вона надаватиметься навіть якщо немає воєнного стану в країні.

Також буде запроваджено 6-денний робочий тиждень з одним вихідним для:

курсантів вищих військових навчальних закладів;

слухачів військових навчальних підрозділів;

студентів фахової передвищої військової освіти.

Соціальне забезпечення військових

В Україні діють пільги для сімей військовослужбовців і самих захисників. У списку - медичне обстеження та лікування, оплата комунальних, проїзд та низка інших.

Пільги мобілізованим і пільги сім'ям військовослужбовців за контрактом - однакові, але для контрактників також передбачені й додаткові виплати.

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