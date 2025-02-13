Тепер вказана категорія громадян мають час на цю процедуру до літа.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (4235-IX), який продовжує термін для проходження повторного медичного огляду обмежено придатних до військової служби громадян до 5 червня 2025 року.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Відповідно до його положень, громадяни України від 25 до 60 років, визнані обмежено придатними до служби, зобов’язані самостійно отримати направлення на ВЛК звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або електронний кабінет призовника, без очікування повістки.

Проходження ВЛК

Верховна Рада на засіданні 12 лютого підтримала законопроєкт, яким продовжила термін проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Законопроєкт в цілому підтримали 313 депутатів.

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Раніше був встановлений строк до 4 лютого 2025 року. Член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що дуже велика кількість людей відповідної категорії не встигли пройти ВЛК до 4 лютого.

Нардеп зауважив, що невиконання закону – це порушення правил військового обліку і за це передбачена адміністративна відповідальність. Тому, щоб не накладати штрафи за порушення і щоб всі пройшли комісії і були визнані або придатними, або непридатними до військової служби, прийнято рішення розглянути законопроєкт про продовження терміну.

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