Їхній супутник все ще на орбіті під наглядом агентства.

У американському космічного агенстві прокоментували яскравий спалах в небі над Києвом, який стався 19 квітня.

Як пише BBC, того дня очікувався спуск з орбіти апарату RHESSI, призначеного для спостереження за спалахами та коронарними масовими викидами на Сонці. Його запустили у 2002 році, однак вже у 2018 році апарат вивели з експлуатації.

За словами представника NASA Роберта Маргетти, зараз супутник залишається на орбіті та не входив у атмосферу Землі. У зв'язку з цим він точно не міг пролітати над Києвом. NASA та Міноборони США продовжують його відстежувати. Крім того, інші супутники компанії також не входили в атмосферу з орбіти.

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Спалахи над Києвом 19 квітня

Ввечері в середу мешканці столиці побачили в небі яскраві спалахи. Після цього пролунав звук, схожий на вибухи. При цьому тривоги на цей момент не було.

Спочатку керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про роботу ППО. Однак вже згодом пост видалив і закликав чекати на інформацію від Повітряних сил.

Українці вирішили надати свою версію і зробили безліч мемів щодо спалахів над Києвом. Зокрема, всі жартували про вторгнення прибульців.

Автори проекту Alpha Centauri написали, що біля столиці впав метеор.

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