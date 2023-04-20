Траєкторія падіння супутника дуже далека від України.

Причиною яскравих спалахів над Києвом ввечері 19 квітня не було падіння супутника NASA. Біля столиці впав метеор.

Як пояснили автори проєкту Alpha Centauri в Telegram, в середу в атмосферу дійсно мав входити апарат NASA RHESSI, що спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік. Проте траєкторія його падіння дуже далека від України.

"Об'єкт, що впав біля Києва – болід (метеор)", – наголошується в повідомленні.

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У Повітряних силах також заявили, що спалахи у небі столиці близько 22:30 пов’язані, за попередньою інформацією, із падінням супутника/метеорита. Що саме це було, наразі уточнюється. Водночас українців закликали не використовувати офіційну символіку Повітряних сил для створення мемів "на радість ворогу".

Спалахи над Києвом 19 квітня

Ввечері в середу, 19 квітня 2023 року, мешканці столиці побачили в небі яскраві спалахи, після чого пролунав звук, схожий на вибухи.

Спочатку керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про роботу ППО, проте згодом пост видалив і закликав чекати на інформацію від Повітряних сил.

Тим часом українці зробили безліч мемів щодо спалахів над Києвом. Основною темою стало вторгнення прибульців.

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