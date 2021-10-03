Співачка Олександра Заріцька: У попередніх сезонах "Танців з зірками" можна було вгадати, хто стане переможцем. Зараз переможе неочікувана пара

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька в інтерв'ю УНІАН розповіла про участь у шоу "Танці з зірками", чому вважає, що цей сезон особливий, яку музику любить слухати, чому не прагне нагород та про спільний тур з Тіною Кароль.

Олександро, зараз у розпалі проект "Танці з зірками", і ви успішно тримаєте свої позиції. Розкажіть, що для вас найскладніше у тренувальному процесі?

Одноманітність. Ми тренуємося в залі по п’ять і більше годин, майже кожен день. Іноді все стає дуже зацикленим, якщо можна так сказати, і з’являється потреба все це розбавляти, бо починає вже їхати дах (сміється). Для мене тут головний порятунок - отримання задоволення від танцю та вміння розслаблятися.

Кого вважаєте вашими конкурентами?

Насправді всіх, тому що цей сезон дуже неочікуваний. Після кожного ефіру з’являються нові лідери та аутсайдери, і щось передбачити важко. Усі команди зараз працюють у такому шаленому ритмі, аби дивувати глядачів, спостерігати за цим дуже цікаво. Я вражена!

У попередніх сезонах можна було вгадати, хто стане переможцем, але точно не цього разу! Переможе неочікувана пара, я в це вірю.

В проекті ви танцюєте під різну музику. А яка грає саме у вашому плейлисті?

Дуже різна, я майже не слухаю популярних артистів. Для мене чим менш популярна музика, тим більше вона чіпляє. Тоді вона справжня, експериментальна та свіжа. Тож намагаюсь більше слухати починаючих артистів. Звичайно є кілька винятків, наприклад, Joji або Boy Pablo. А ще я люблю, коли з мого плейлиста друзі позичають музику. Це дуже приємно, обожнюю!

Ваша пісня "Плакала" просто "розірвала" музичні чарти і довго займала провідні позиції. Як вважаєте, у чому ваш секрет успіху?

У щирості. Ми справжні.

Що надихає вас на створення хітів?

Відчуття натхненності. Весь час треба тримати себе у цьому стані й підживлювавсь різними супутніми речами. Це може бути все, що завгодно, навіть сама музика.

Вже кілька тижнів українських глядачів завойовує серіал "Моя улюблена Страшко", до якого ви написали два треки. А особисто вам доводилось колись стикатись з булінгом? Як взагалі ставитесь до хейтерів?

Хейтери – такі ж шанувальники нашої творчості, як усі. Інакше навіщо щось про нас писати? Однозначно вони слідкують за діяльністю гурту. Крім того, люди, яким не все одно на нас, теж заслуговують на увагу. Особисто я ставлюся до хейтерів протилежно від того, як вони ставляться до мене – з любов'ю.

Нещодавно ви записали трек з Тіною Кароль. Складно було працювати з нею? Хто з вас більше "чіплявся" один до одного?

Ми з Тіною в хороших відносинах і непогано спілкуємося, підтримуємо одна одну. І пісню теж було не складно разом записувати, все відбулось швидко й органічно. Ба більше, ми навесні 2022 року їдемо в спільний тур по Америці. Нам разом дуже подобається, і все кльово.

Тобто плануєте підкоряти інші країни. У ваших планах є "Ґреммі"?

Я взагалі не люблю нагороди. Мені здається, що це не мета, до якої треба прагнути. Я більше думаю про емоції від якихось великих концертів. Наприклад, мрію заспівати на Супербоулі (вирішальна гра Національної футбольної ліги в сезоні, - УНІАН) або в Нью-Йорку на Таймс-Сквер.

Хотіли б поїхати на Євробачення або, може, когось з українських артистів бачите там?

Так, для мене це гурт TVORCHI.

Довгий час ви тримали своє особисте життя в секреті й тільки нещодавно розповіли, що у вас було нерозділене кохання. Як справлялися з цим? Може, дасте пораду, як пережити цей етап?

Я точно не професіонал у стосунках, тому не можу роздавати такі поради, мені самій ще бракує досвіду. Взагалі це така тема, що кожна історія унікальна. Думаю, тут немає якогось рецепта.

Але зараз ви у стосунках. Зважитесь відкрити завісу особистого життя?

Поки хочу потримати особисте життя в секреті (посміхається). Я дуже щаслива, максимально.

Автор: Діана Могилєвич

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