Зауважується, що малоймовірно, що гроші міг внести хтось із його родини самостійно, адже всі його активи арештовано.

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу, тож тепер він зможе вийти зі слідчого ізолятора.

Як повідомляє Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі, 30 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду зменшив заставу Князєву з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

"А вже сьогодні гроші за нього внесли і він зможе вийти із СІЗО. При цьому малоймовірно, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, оскільки всі його активи арештовано. Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн", - зауважили у ЦПК.

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У Центрі також зауважили, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років.

"Дружина пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що на розгляді в одному з судів Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя.

"Князєв сидів під вартою із травня 2023 року і за цей час його застава зменшилася у кілька разів", - підкреслили у ЦПК.

Так, у травні 2023 року йому призначили варту із заставою у 107 млн грн; вже за два тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн; в серпні слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн; через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн; у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн; у грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн, а 30 січня Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.

"За дуже цікавим збігом обставин новина про внесення застави співпала з появою інформації про те, що ВРП хоче зупинити розгляд дисциплінарних справ стосовно Князєва", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що якщо дисциплінарна справа щодо Князєва буде зупинена, то "це стане небезпечним прецедентом, який допоможе іншим суддям, яких підозрюють чи обвинувачують у злочинах, роками залишитися суддями та отримувати весь цей час солідну винагороду".

У ЦПК також нагадали, що наприкінці грудня ВАКС обмежив стороні захисту Князєва строк ознайомлення з матеріалами справи до 1 березня. Після цієї дати справу мають направити до суду.

"Розлучення, зменшення застави, процес щодо поділу майна, вихід з-під варти і спроба зупинити дисциплінарне провадження. Якось надто багато одночасних подій і збігів у житті Князєва", - зауважується у повідомленні.

Справа Князєва - головні новини

3 жовтня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою голови Верховного суду в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрати акцій, на початку березня бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня він передав адвокату 2,7 млн доларів (1,8 млн - суддям ВС, решта - як "оплата" посередницьких послуг).

Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу та отримання грошей двома траншами. 15 травня під час отримання другого траншу у 450 тис. доларів голову ВС та адвоката було викрито "на гарячому". 16 травня обом було повідомлено про підозру.

Згодом стало відомо, що ВАКС взяв Князєва під варту з альтернативою застави у понад 107 млн грн.

26 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила Князєва під вартою. Утім, колегія суддів ухвалила вчергове зменшити розмір застави, яку він може внести для звільнення з-під арешту, - йшлося про 45 млн грн.

У жовтні Князєва викрили у новому правопорушенні: він орендував квартиру площею 133 кв. м на Печерських Липках у Києві за "смішні" гроші - щомісячна оплата за неї була на рівні 1 тис. грн.

Наприкінці грудня Печерський районний суд Києва у цій справі визнав Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків та зобов’язав сплатити штраф у 2 550 грн.

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