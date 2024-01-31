За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу, тож тепер він зможе вийти зі слідчого ізолятора.
Як повідомляє Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі, 30 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду зменшив заставу Князєву з 20 млн грн до 18,168 млн грн.
"А вже сьогодні гроші за нього внесли і він зможе вийти із СІЗО. При цьому малоймовірно, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, оскільки всі його активи арештовано. Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн", - зауважили у ЦПК.
У Центрі також зауважили, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років.
"Дружина пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що на розгляді в одному з судів Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя.
"Князєв сидів під вартою із травня 2023 року і за цей час його застава зменшилася у кілька разів", - підкреслили у ЦПК.
Так, у травні 2023 року йому призначили варту із заставою у 107 млн грн; вже за два тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн; в серпні слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн; через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн; у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн; у грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн, а 30 січня Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.
"За дуже цікавим збігом обставин новина про внесення застави співпала з появою інформації про те, що ВРП хоче зупинити розгляд дисциплінарних справ стосовно Князєва", - йдеться у повідомленні.
Зауважується, що якщо дисциплінарна справа щодо Князєва буде зупинена, то "це стане небезпечним прецедентом, який допоможе іншим суддям, яких підозрюють чи обвинувачують у злочинах, роками залишитися суддями та отримувати весь цей час солідну винагороду".
У ЦПК також нагадали, що наприкінці грудня ВАКС обмежив стороні захисту Князєва строк ознайомлення з матеріалами справи до 1 березня. Після цієї дати справу мають направити до суду.
"Розлучення, зменшення застави, процес щодо поділу майна, вихід з-під варти і спроба зупинити дисциплінарне провадження. Якось надто багато одночасних подій і збігів у житті Князєва", - зауважується у повідомленні.
Справа Князєва - головні новини
3 жовтня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою голови Верховного суду в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
Аби не допустити втрати акцій, на початку березня бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня він передав адвокату 2,7 млн доларів (1,8 млн - суддям ВС, решта - як "оплата" посередницьких послуг).
Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу та отримання грошей двома траншами. 15 травня під час отримання другого траншу у 450 тис. доларів голову ВС та адвоката було викрито "на гарячому". 16 травня обом було повідомлено про підозру.
Згодом стало відомо, що ВАКС взяв Князєва під варту з альтернативою застави у понад 107 млн грн.
26 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила Князєва під вартою. Утім, колегія суддів ухвалила вчергове зменшити розмір застави, яку він може внести для звільнення з-під арешту, - йшлося про 45 млн грн.
У жовтні Князєва викрили у новому правопорушенні: він орендував квартиру площею 133 кв. м на Печерських Липках у Києві за "смішні" гроші - щомісячна оплата за неї була на рівні 1 тис. грн.
Наприкінці грудня Печерський районний суд Києва у цій справі визнав Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків та зобов’язав сплатити штраф у 2 550 грн.