Наразі, щоб звільнитися з-під арешту, Князєв має внести 45 млн грн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. Однак, колегія суддів ухвалила вчергове зменшити розмір застави, яку він може внести для звільнення з-під арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, у суді захисники Князєва просили змінити запобіжний захід для екс-голови ВСУ на будь-який, що не передбачає тримання під вартою. Вони та сам Князєв наголошували, що він не має коштів для сплати такої суми застави, адже його рахунки та рахунки його рідних заблоковані.

Прокурор виступив проти задоволення скарги адвокатів. Колегія суддів ухвалила рішення про залишення Князєва під вартою, однак зменшила для нього розмір застави.

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"Апеляційну скаргу захисників задовольнити частково… Визначити… заставу у розмірі 45 млн гривень", - сказано у рішенні суддів.

Відтак, наразі запобіжний захід Князєва діє до 16 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Князєва та адвоката, який передавав його хабар затримали 15 травня. За 2,7 млн доларів судді Верховного суду мали по одній зі справ ухвалити рішення, вигідне для власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Із цих коштів 1,8 млн доларів Князєв мав передати суддям, а решту залишити у якості "оплати" посередницьких послуг.

Згодом ВАКС взяв Князєва під варту із альтернативою застави у понад 107 мільйонів гривень. Адвоката заарештували з можливістю внесення застави у 80 мільйонів гривень.

Згодом суд декілька разів зменшував розмір застави для Князєва та продовжував йому запобіжний захід. Спочатку заставу зменшили до 75 млн грн, а потім - до 55 млн грн.

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