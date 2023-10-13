НАЗК виявило, що Всеволод Князев орендував квартиру площею у понад 130 квадратних метрів на Печерських Липках за смішні гроші.

Екс-голову Верховного суду України Всеволода Князєва викрили у новому правопорушенні: він орендував квартиру на Печерських Липках (Київ) за "смішні" гроші - щомісячна оплата за неї була на рівні 1 тисячі гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) стосовно Князєва.

Як пояснюють в Агенстві, згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми (ПМ) для працездатних осіб (на момент вчинення правопорушення обмеження складало один ПМ, що становило 2 684 грн).

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Подарунком, у тому числі є майно, що передається у платне користування за ціною, що є нижчою мінімальної ринкової. Порушуючи вказану заборону, Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн.

НАЗК відправило Князєву протокол поштою та проінформувало про його складання Вищу раду правосуддя.

Загалом, за даними НАЗК, упродовж 2020-2023 років складено 21 протокол (стосовно 18 суддів) за фактами виявленого конфлікту інтересів, у тому числі пов’язаного з отриманням подарунків.

"Це свідчить про те, що Рада суддів, яка привласнила повноваження Верховної Ради України з надання роз’яснень щодо запобігання такому конфлікту інтересів, не забезпечила колег належною методичною допомогою", - зазначають при цьому у НАЗК.

Що відомо наразі про Князевича

3 жовтня 2023 р. НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою Голови Верховного Суду в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України. За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі - ГЗК) у чотирьох компаній (далі - колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 р. бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 р. він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США - суддям Верховного Суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг). Врешті, Верховний Суд у квітні 2023 р. ухвалив рішення на користь Князевича.

Водночас, під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання грошей двома траншами 1,8 млн доларів США. 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тис. доларів США голову ВС і адвоката було викрито "на гарячому". 16 травня 2023 року обом було повідомлено про підозру.

Згодом стало відомо, що ВАКС взяв Князєва під варту з альтернативою застави у понад 107 мільйонів гривень.

26 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. Однак, колегія суддів ухвалила вчергове зменшити розмір застави, яку він може внести для звільнення з-під арешту - йшлося про 45 млн грн.

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